Двух безработных в Хакасии подозревают в лжеминировании в двух городах

Возбуждены два уголовных дела за заведомо ложное сообщение об акте терроризма

ТАСС, 1 сентября. Двух жителей Хакасии подозревают в распространении информации о минировании на территориях двух городов республики - Абакане и Абазе. Об этом говорится в сообщении республиканского управления ФСБ.

"Двое неработающих жителей республики совершили звонки на телефон Центра обработки вызовов экстренных служб (112) с недостоверными сообщениями о готовящемся взрыве на территории г. Абакана и минировании жилого дома в г. Абазе", - сообщили в ведомстве, добавив, что поступившие данные проверили, но подтверждения они не нашли.

По материалам ФСБ и МВД было возбуждены два уголовных дела по ч. 1 ст. 207 УК России (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).