Росприроднадзор требует взыскать с компании в Красноярске 11 млн рублей за свалку

Как сообщили в Арбитражном суде края, предварительное судебное назначили на 24 октября

КРАСНОЯРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора требует взыскать с компании "Оазис" более 11 млн рублей за незаконную свалку в районе жилого квартала Образцово в Красноярске. Об этом говорится в сообщении Арбитражного суда Красноярского края.

"Специалистами истца проведена проверка по факту размещения несанкционированной свалки на земельном участке вблизи ЖК Образцово в городе Красноярске, в ходе которого установлено несанкционированное размещение отходов, в том числе лома цветных металлов, бетона, кирпича, резины, полимерных материалов", - говорится в сообщении.

Размер ущерба почве составил 11,3 млн рублей. Предварительное судебное назначено на 24 октября.