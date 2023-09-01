СМИ: в Манипуре погибли не менее восьми человек в новых столкновениях

По данным Press Trust of India, еще 18 получили ранения

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 8 человек погибли, 18 получили ранения в результате новых межэтнических столкновений в штате Манипур. Об этом сообщило агентство Press Trust of India.

Столкновения продолжаются с 29 августа в округах Бишнупур и Чурачандпур, а также в соседних с ними районах. По данным агентства, поводом к новому витку насилия стала гибель в стычке 30-летнего деревенского жителя в округе Кхоерентак. Главный министр штата Бирен Сингх охарактеризовал ситуацию как "критическую".

Напряженность в Манипуре вызвали требования мигрантов из племени мейтей получить в штате статус так называемой зарегистрированной касты. Этот статус дает членам касты некоторые привилегия, в том числе при устройстве на работу в государственное учреждение или на предприятие, при поступлении в высшие учебные заведения.

Это вызвало протест со стороны племени куки, составляющего 56% населения штата, которое сочло такое требование атакой на свои права. В начале мая организации куки провели "Марш племенной солидарности" в знак протеста против включения мейтей в категорию зарегистрированных. После марша в штате вспыхнули массовые столкновения между представителями двух племен, жертвами которых стали десятки человек. Общее число жертв на настоящий момент оценивается более чем в 160 человек, десятки тысяч были вынуждены покинуть свои дома.