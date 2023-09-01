1 сентября, 05:20,
обновлено 1 сентября, 05:24
Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили БПЛА самолетного типа над Белгородским районом

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет

БЕЛГОРОД, 1 сентября. /ТАСС/. Российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Белгородским районом Белгородской области, сообщил в пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал он.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В Минобороны России уточнили, что "очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации" пресекли в 7:30. "Беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области", - отметили в ведомстве. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация