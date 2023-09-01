Силы ПВО сбили БПЛА самолетного типа над Белгородским районом

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет

БЕЛГОРОД, 1 сентября. /ТАСС/. Российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Белгородским районом Белгородской области, сообщил в пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал он.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В Минобороны России уточнили, что "очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации" пресекли в 7:30. "Беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области", - отметили в ведомстве.