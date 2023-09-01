Митволь признал вину в хищении при строительстве метро

Уголовное дело бывшего замглавы Росприроднадзора будет рассматриваться в Железнодорожном районном суде в особом порядке

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Председатель совета директоров компании "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий", бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь признал вину в хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске, его уголовное дело будет рассматриваться в Железнодорожном районном суде в особом порядке. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, первое судебное заседание назначено на 14 сентября.

"Уголовное дело в отношении Митволя передали в Железнодорожный районный суд Красноярска. Судебное заседание назначено на 14 сентября. Дело будет рассматриваться в особом порядке", - рассказал собеседник агентства.

В свою очередь представитель защиты Митволя подтвердил ТАСС информацию о рассмотрении дела в особом порядке, но отказался от комментариев.

Бывший замглавы Росприроднадзора Митволь был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. Позднее мера пресечения Митволю была заменена на домашний арест. В рамках уголовного дела был арестован также бывший руководитель краевого транспортного управления, министр транспорта региона Константин Димитров. В настоящий момент он также находится под домашним арестом и уволен с поста министра.

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, их неоднократно приостанавливали из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году. В 2019 году Красноярскому краю из федерального бюджета было выделено 950 млн рублей на корректировку проектной документации строительства метро по федеральному проекту "Чистый воздух" (нацпроект "Экология"). Строительство первой линии метро протяженностью 9,76 км, согласно краевой госпрограмме "Развитие транспортной системы", должно завершиться в 2026 году.