1 сентября, 06:00

В Копейске после массовой драки у торгового комплекса возбудили дело о хулиганстве

Пострадал один человек

ЧЕЛЯБИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Управление Следственного комитета России по Челябинской области возбудило уголовное дело о хулиганстве по факту массовой драки у торгово-развлекательного комплекса в Копейске, после которой одного из участников конфликта доставили в больницу, следует из материалов, опубликованных пресс-службой управления.

Накануне сообщалось, что житель Копейска пострадал во время массовой драки у ТРК "Слава". "По данному факту по указанию и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство", - говорится в материалах.

Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших преступлению. 

Теги:
РоссияЧелябинская область
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