1 сентября, 07:08,
обновлено 1 сентября, 07:11

Планировавшего теракт в Курске россиянина приговорили к 15 годам лишения свободы

Александр Щербак/ ТАСС, архив
© Александр Щербак/ ТАСС, архив

Как пояснили в пресс-службе Второго Западного окружного военного суда, Рамазана Муртузова завербовала Служба безопасности Украины

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы гражданина России Рамазана Муртузова, планировавшего взрыв в торговом центре или на вокзале в Курске.

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Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, при вербовке Службой безопасности Украины россиянин взял псевдоним Пилигрим, а после задержания признал вину в инкриминируемом преступлении.

"Путем частичного сложения суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет, из которых первые 3 года он будет отбывать в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему назначен штраф в размере 1 млн рублей и ограничение свободы на 1 год и 6 месяцев. Приговор на данный момент не обжалован", - рассказала собеседница агентства. 

Теги:
РоссияКурская область
© Информационное агентство ТАСС
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