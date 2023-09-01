1 сентября, 07:23

В Балашихе в массовой драке со стрельбой пострадал один человек

Злоумышленник скрылся с места происшествия

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Драка со стрельбой произошла у одного из домов в Балашихе, пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел у одного из домов, расположенных на улице Яганова. "Предварительно установлено, что между двумя мужчинами и неизвестными гражданами произошел словесный конфликт, переросший в драку, в ходе которой один из участников произвел выстрелы из предмета, конструктивно схожего с травматическим оружием, в своего оппонента, после чего скрылся с места происшествия", - сказали в пресс-службе.

В МВД добавили, что пострадавший с телесными повреждениями госпитализирован. Сотрудники полиции устанавливают местонахождение злоумышленника и принимают меры к задержанию причастных к преступлению лиц.

В правоохранительных органах уточнили ТАСС, что в драке принимали участие до 10 человек. 

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