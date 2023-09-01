Подозреваемым в избиении девушки на Урале из-за цвета ее волос утвердили обвинение

Двое мужчин бросили пострадавшую в фонтан, избили и закидали продуктами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по двум уголовным делам, возбужденным в отношении мужчин, подозреваемых в избиении девушки в Каменске-Уральском Свердловской области из-за цвета волос. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее пресс-секретарь регионального ГУ МВД Валерий Горелых сообщал ТАСС, что в отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство", по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ "Побои" и ч. 1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством". "Прокуратура Каменска-Уральского утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух ранее судимых местных жителей 1991 и 1993 годов рождения. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством", а также ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство с применением насилия и группой лиц", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ и соцсетях распространилась видеозапись, на которой видно, как мужчины бросают девушку в фонтан, бьют и кидаются в нее продуктами. Позднее сотрудники полиции задержали в Каменске-Уральском двух мужчин 1991 и 1993 годов рождения, которые ранее были судимы за имущественные преступления, истязание и незаконный оборот наркотиков. Суд заключил задержанных под стражу.

По информации ГУ МВД, причиной конфликта стал внешний вид девушки с разноцветными волосами.