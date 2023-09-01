В Ростовской области в ДТП с каршерингом погибли три человека

Пострадали двое

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 сентября. /ТАСС/. В результате ДТП с каршеринговым автомобилем в Батайске Ростовской области три человека погибли и двое пострадали. Об этом журналистам сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Ростовской области.

"1 сентября в 00:30 в Батайске на улице Грузинской 18-летний водитель, управляя каршеринговым автомобилем Volkswagen Polo, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил наезд на кирпичный забор частного домовладения. В результате ДТП водитель, а также две 18-летние пассажирки автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще двое пассажиров 18 и 19 лет с травмами различной степени тяжести госпитализированы", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в момент аварии водитель и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, из-за чего погибших выбросило из машины. Полицейские установили, что водитель получил права полгода назад, а в апреле 2023 года был лишен водительского удостоверения за управление автомобилем без номеров. После истечения срока лишения он сдал теоретический экзамен и вернул права. "По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - добавили в ГИБДД.