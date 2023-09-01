В Киеве 1 сентября получили сообщение о минировании всех школ, но детей не эвакуируют

В Киевской городской военной администрации сообщили, что решение об эвакуации детей и педагогов будет приниматься дополнительно руководством учебных заведений и полицией

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Полиция Киева 1 сентября получила информацию о минировании всех школ города, однако эвакуация не объявлена. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

"Столичная полиция получила информацию о минировании всех средних школ, расположенных в Киеве. Сотрудники полиции отрабатывают собственными силами, подразделения Госслужбы по ЧС будут привлекаться в случае необходимости", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Там добавили, что решение об эвакуации детей и педагогов будет приниматься дополнительно руководством учебных заведений и полицией.

Ранее в Киевской городской госадминистрации сообщили, что с 1 сентября офлайн в школы придут 240 тыс. школьников.