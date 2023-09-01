Краснодарский суд арестовал мужчину, облившего экс-возлюбленную кислотой

Девушку с химическими ожогами доставили в реанимацию

КРАСНОДАР, 1 сентября. /ТАСС/. Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края по ходатайству следствия арестовал на два месяца мужчину, облившего бывшую возлюбленную кислотой. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

"Усть-Лабинским районным судом рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении уроженца Иркутской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ. Рассмотрев материалы, приняв во внимание тяжесть совершенного преступления, отсутствие постоянного места проживания подозреваемого на территории района, а также сведения о его личности, суд счел невозможным избрание более мягкой меры пресечения. Фигурант заключен под стражу, срок меры - до 30 октября включительно", - говорится в сообщении.

Из материалов, представленных суду, следует, что утром 30 августа подозреваемый плеснул в лицо девушки заранее приготовленную химическую жидкость. Бывшая возлюбленная мужчины, получив химические ожоги лица, рук и глаз, была доставлена в реанимационное отделение больницы.

Ранее со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону сообщалось, что подозреваемый - ранее неоднократно судимый приезжий из Иркутской области.