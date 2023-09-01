Под Брянском в ДТП погибла 17-летняя девушка

Пострадали два человека

ТАСС, 1 сентября. В массовом ДТП в Брянской области погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"1 сентября в 09:17 в ОДС ГУ МЧС России по Брянской области поступило сообщение о ДТП по адресу: Брянский район, населенный пункт Добрунь, федеральная трасса А-240. По прибытии подразделений к месту установлено, что произошло ДТП с участием одного грузового и двух легковых автомобилей", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в региональном УМВД, в результате аварии погибла 17-летняя девушка, еще два человека, по предварительным данным, получили травмы.