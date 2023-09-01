Суд в Ярославле назначил до 16 лет колонии фигурантам дела о производстве наркотиков

Осужденные изготовили более 150 кг синтетических наркотических средств

ТАСС, 1 сентября. Ярославский областной суд приговорил троих фигурантов дела о производстве более 150 кг наркотиков к лишению свободы на срок от 6 до 16 лет. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"В Ярославском областном суде оглашен приговор по уголовному делу о незаконном производстве более 150 кг наркотических средств. В судебном заседании подсудимые признали вину в совершенных преступлениях, поясняли, что занялись производством наркотических средств из-за материальных трудностей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в зависимости от роли каждого подсудимые признаны виновными в незаконном производстве, сбыте и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Сообщается, что Дениса Шутова суд приговорил к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Екатерине Касьяновой назначено шесть лет лишения свободы, Светлане Полоротовой - девять лет, они будут отбывать наказание в колонии общего режима. Реальное наказание Полоротовой отсрочено до 2029 года, когда ее дочери исполнится 14 лет.

Суд установил, что фигуранты приобрели дачу в деревне Шушково под Переславль-Залесским, оснастили ее лабораторным оборудованием и с марта по декабрь 2022 года изготовили более 150 кг синтетических наркотических средств. Одна из соучастниц выполняла роль курьера по доставке наркотиков в другие регионы России для дальнейшего сбыта. Деятельность преступной группы была пресечена полицейскими в январе 2023 года. Во время обыска изъяли 38 полимерных противней с 12,5 кг мефедрона и 81 канистра с наркосодержащими веществами и их прекурсорами, лабораторное оборудование и химические реактивы.