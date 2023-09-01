СК потребовал арестовать администратора Telegram-канала Moscow Calling за фейки о ВС РФ

Речь идет об Андрее Куршине

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Следователи ходатайствует об аресте администратора Telegram-канала Moscow Calling, обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГСУ СК.

"Следствие ходатайствует об аресте мужчины, обвиняемого в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Черемушкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России)", - говорится в сообщении.

В правоохранительных органах уточнили, что речь идет об администраторе Telegram-канала Moscow Calling Андрее Куршине, задержанном в минувший четверг.

По данным следствия, в период с сентября по ноябрь 2022 года мужчина разместил в своем Telegram-канале публикации, которые, согласно психолого-лингвистическим исследованиям, содержат заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ на Украине. "Противоправная деятельность мужчины была выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей столичного управления Следственного комитета и сотрудников Центра по противодействию экстремизма ГУПЭ МВД России. В рамках оперативно-разыскных мероприятий фигурант был задержан на одном из вокзалов в городе Москве. В ходе допроса мужчина признал вину полностью", - сказали в столичном СК. Задержанному грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Телеграм-канал Moscow Calling насчитывает более 86 тыс. подписчиков. В постах отражена новостная повестка, в том числе о ситуации в зоне СВО и атаках дронов в регионах России.