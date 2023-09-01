1 сентября, 11:39
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили об обстреле ВСУ района ТЦ "Донецк-Сити" из РСЗО

Один человек получил контузию, заявили в оперативных службах республики

ДОНЕЦК, 1 сентября. /ТАСС/. Украинские войска обстреляли район торгового центра "Донецк-Сити" из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град", один человек получил контузию. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах ДНР.

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"Обстреляли район торгового центра "Донецк-Сити". Попали в автомойку, - сказали в оперативных службах. - Пока один контуженный".

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, по центральной части города было выпущено 15 реактивных снарядов. 

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