В ДНР сообщили об обстреле ВСУ района ТЦ "Донецк-Сити" из РСЗО

Один человек получил контузию, заявили в оперативных службах республики

ДОНЕЦК, 1 сентября. /ТАСС/. Украинские войска обстреляли район торгового центра "Донецк-Сити" из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град", один человек получил контузию. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах ДНР.

"Обстреляли район торгового центра "Донецк-Сити". Попали в автомойку, - сказали в оперативных службах. - Пока один контуженный".

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, по центральной части города было выпущено 15 реактивных снарядов.