1 сентября, 12:13,
обновлено 1 сентября, 12:31
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о более 10 пострадавших при обстреле центра Донецка со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины атаковали центральный район города 15 ракетами РСЗО

ДОНЕЦК, 1 сентября. /ТАСС/. Более 10 человек, включая шестилетнего ребенка, пострадали в результате обстрела центрального района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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"ВСУ атаковали центральный район Донецка (локации ТРЦ "Донецк-Сити" и Шахтерской площади) 15 ракетами РСЗО (реактивной системы залпового огня - прим. ТАСС). По предварительным данным, более 10 пострадавших, среди которых тяжелораненый ребенок шести лет. К сожалению, число жертв может увеличиться", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о четверых пострадавших в результате обстрела ВСУ Петровского района города. 

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