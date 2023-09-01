Суд назначил 8,5 года колонии экс-замглавы МЧС Татарстана по делу о мошенничестве

Двое других фигурантов полчили 7,5 и 5,5 года колонии соответственно

КАЗАНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы признал виновными замминистра по ЧС Республики Татарстан Ильхама Насибуллина и двух его соучастников по делу о мошенничестве, в результате которого злоумышленники извлекли доход в размере более 161 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Бывший заместитель министра МЧС Республики Татарстан, и.о. начальника ГКУ "ПСС при МЧС РТ" Ильхам Насибуллин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.

Директора ООО "ОДС РТ" Ленура Зиннатуллина суд приговорил к 7,5 года в колонии общего режима, его заместителя Ильнара Гимадиева - к 5,5 года в колонии общего режима.

По версии следствия, сотрудники Министерства по делам ГО и ЧС Республики Татарстан учредили фирму, фактически дублирующую функции поисково-спасательной службы при главке. По данным следователей, злоумышленники склоняли юридических лиц к заключению договоров с подконтрольной фирмой. При этом к исполнению договорных обязательств привлекались сотрудники поисково-спасательной службы. В результате злоумышленниками был извлечен доход в размере более 161 млн рублей.