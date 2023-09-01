Гонконг впервые за пять лет ввел наивысший уровень угрозы из-за тайфуна "Саола"

Прогнозируется, что стихия пройдет в 40 км к югу от побережья Гонконга

ГОНКОНГ, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Гонконга впервые с 2018 года ввели наивысший уровень штормового предупреждения Т10 из-за супертайфуна "Саола". Как говорится в сообщении метеорологической обсерватории города, он пройдет в 40 км к югу от побережья Гонконга.

"Это означает, что в городе ожидаются ветра со скоростью 118 км/ч (32,7 м/с) и выше", - сказано в заявлении. В настоящее время центр супертайфуна находится в 60 км от города. "По текущему прогнозу траектории "Саола" пройдет в 40 км к югу от обсерватории Гонконга", - отмечается в документе. В последний раз наивысшее по степени штормовое предупреждение в городе объявляли в 2018 году во время приближения тайфуна "Мангхут".

"Не выходите на улицу. Если вы достаточно защищены, то оставайтесь там, где вы находитесь", - говорится в заявлении властей. В отдельных районах города фиксируются порывы ветра со скоростью до 43 м/с.

Всего в Гонконге есть пять уровней предупреждений о погодных условиях: Т1, Т3, Т8, Т9 и Т10 в порядке возрастания.

Ранее власти Гонконга перевели 1,4 тыс. полицейских и 300 пожарных в режим повышенной готовности. В городе развернуто 29 временных убежищ. Метеорологическая обсерватория города предупреждала, что уровень воды и порывы ветра могут достичь максимумов с 2018 года, когда по городу ударил тайфун "Мангхут".

Власти отменили занятия в школах 1 сентября и призвали жителей без острой необходимости не покидать свои дома. В городе также отменено 325 железнодорожных и более 90 авиарейсов. Гонконгская фондовая биржа также не стала проводить торги из-за штормового предупреждения.