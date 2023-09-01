Умерла раненая при обстреле центра Донецка девочка

Ей было шесть лет

ДОНЕЦК, 1 сентября. /ТАСС/. Шестилетняя девочка, получившая тяжелые ранения при обстреле центра Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), умерла. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"К сожалению, тяжелораненую девочку шести лет не удалось спасти", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Украинские войска в пятницу нанесли удар по району ТРЦ "Донецк-Сити" из реактивной системы залпового огня. В результате обстрела ранения получили более 10 человек. По информации представительства ДНР в СЦКК, по центральной части города было выпущено 15 реактивных снарядов.