1 сентября, 12:56
Военная операция на Украине

Умерла раненая при обстреле центра Донецка девочка

Дмитрий Ягодкин/ ТАСС, архив
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС, архив

Ей было шесть лет

ДОНЕЦК, 1 сентября. /ТАСС/. Шестилетняя девочка, получившая тяжелые ранения при обстреле центра Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), умерла. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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"К сожалению, тяжелораненую девочку шести лет не удалось спасти", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Украинские войска в пятницу нанесли удар по району ТРЦ "Донецк-Сити" из реактивной системы залпового огня. В результате обстрела ранения получили более 10 человек. По информации представительства ДНР в СЦКК, по центральной части города было выпущено 15 реактивных снарядов. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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