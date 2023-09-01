Под Калининградом суд арестовал иностранца, задержанного за похищение 16-летней девушки

Его взяли под стражу до 31 октября

КАЛИНИНГРАД, 1 сентября. /ТАСС/. Гурьевский районный суд Калининградской области по ходатайству следствия отправил под стражу иностранного гражданина, подозреваемого в похищении 16-летней девушки и насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального следственного управления СК РФ.

"По ходатайству следователя Гурьевского межрайонного следственного отдела регионального управления СК Гвардейским районным судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 31 октября текущего года", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 29 августа подозреваемый насильно захватил у автобусной остановки в поселке Комсомольск Гвардейского района области 16-летнюю девушку, затащил ее в свою комнату в доме неподалеку, где удерживал несколько часов. Затем, угрожая ножом, посадил ее в автомобиль и увез в аэропорт, откуда планировал вывезти на самолете в одну из среднеазиатских республик. Потерпевшей удалось отпроситься у подозреваемого в дамскую комнату, где она попросила незнакомую женщину позвонить своей маме и сообщить о произошедшем. Та незамедлительно обратилась в полицию и сообщила о местонахождении похищенной дочери.

Сотрудниками уголовного розыска МО МВД России "Гвардейский" похититель был задержан в зале ожидания аэропорта, девушка доставлена в больницу, где ей оказана необходимая медицинская помощь. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.