На Кубани при столкновении грузовика и внедорожника пострадал один человек

На трассе "Дон" из-за ДТП образовалась пробка на несколько километров

КРАСНОДАР, 1 сентября. /ТАСС/. Пробка в несколько километров образовалась на федеральной трассе М-4 "Дон" в Кореновском районе Краснодарского края из-за ДТП грузовика и внедорожника, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Кубани.

"На 1 297-м км ФАД М-4 "Дон" в Кореновском районе произошло ДТП с участием грузового автомобиля DAF и внедорожника Toyota. Из-за происшествия образовалась заторовая ситуация на несколько километров в сторону Ростова-на-Дону. На этом участке дороги организовано движение по одной полосе, четыре экипажа ДПС осуществляют регулировочно-распорядительные действия", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, водитель грузового автомобиля, двигаясь в сторону Ростова-на-Дону, допустил наезд на стоящую на обочине Toyota с прицепом. Ее водитель, который в момент ДТП осуществлял замену колеса на прицепе, получил травмы, его доставили в Кореновскую ЦРБ.