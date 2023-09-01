1 сентября, 13:18

На Филиппинах эвакуировали около 100 тыс. человек из-за последствий супертайфуна "Саола"

По сведениям газеты The Manila Times, ожидается, что интенсивность ливней спадет к 3 сентября

БАНГКОК, 1 сентября. /ТАСС/. Около 100 тыс. человек были эвакуированы на Филиппинах из-за последствий супертайфуна "Саола", который нанес общий ущерб посевам и инфраструктуре на сумму почти $9 млн. Об этом сообщила газета The Manila Times.

В результате удара стихии погиб один человек. Обильные осадки с ветром стали причиной повреждения 482 домов. "В таких условиях ожидаются наводнения и оползни", - заявили в Управлении атмосферных, геофизических и астрономических служб Филиппин.

Как ожидается, интенсивность ливней спадет к 3 сентября. 

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