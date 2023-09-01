ВСУ почти 250 раз обстреляли кассетными боеприпасами территорию ДНР с января 2022 года

По данным представительства ДНР в СЦКК, наибольшее число эпизодов применения кассетных боеприпасов зафиксировали из артиллерии калибра 155 мм

ДОНЕЦК, 1 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 1 января 2022 года почти 250 раз применили кассетные боеприпасы по жилым районам Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По данным представительства, наибольшее число эпизодов применения кассетных боеприпасов зафиксировано из артиллерии калибра 155 мм. С начала августа количество выпущенных с позиций ВСУ артснарядов кассетного типа превысило отметку в 560, по 72 кассеты в каждом.

Также наблюдательные группы представительства зафиксировали 44 эпизода применения ВСУ кассетных снарядов для РСЗО "Ураган". Кроме того, задокументированы 15 эпизодов применения оперативно-тактических комплексов "Точка-У", реактивных снарядов "Град", "Смерч", оснащенных боевой часть кассетного типа.