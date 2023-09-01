1 сентября, 13:38

Прокуратура даст оценку действиям чиновников в связи с крупным лесным пожаром в Геленджике

Их проверят на предмет осуществления действий по предупреждению и ликвидации ЧС в регионе

КРАСНОДАР, 1 сентября. /ТАСС/. Прокуратура проверит действия должностных лиц по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с крупным лесным пожаром на склоне хребта Маркотх в Геленджике, предварительная площадь которого составила 118 га. Об этом ТАСС сообщили в надзорном ведомстве Краснодарского края.

"Прокуратурой дается оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в том числе в рамках осуществления координационных функций муниципальной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с вопросами предотвращения и ликвидации возгораний земель государственного лесного фонда", - сказали в надзорном ведомстве.

В четверг пожарным удалось полностью ликвидировать начавшийся во вторник лесной пожар в Геленджике. Для Краснодарского края пожар стал одним из самых крупных за последние пять лет, по масштабам он сравним с возгоранием на территории заповедника "Утриш" в 2020 году. Для Геленджика это самый крупный лесной пожар с 2015 года.

В тушении пожара были задействованы два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Территориальное подразделение МЧС России возбудило в отношении местного жителя уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений). 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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