Двое жителей Мелитополя, подозреваемые в совершении теракта, пойдут под суд

По данным следствия, двое жителей не позднее сентября 2022 года присоединились к террористическому сообществу, одной из целей которого был срыв проведения референдума о вхождении Запорожской области в состав России

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Дело двух жителей Мелитополя, которых подозревают в совершении теракта в ходе референдума о вхождении Запорожской области в состав РФ, передано в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, двое жителей Мелитополя не позднее сентября 2022 года присоединились к террористическому сообществу, одной из целей которого был срыв проведения референдума о вхождении Запорожской области в состав РФ. Подозреваемые совместно с другими неустановленными лицами привели в действие взрывные устройства в административном здании избирательного участка, а также в отношении члена избирательной комиссии. В результате террористических атак никто не пострадал. Противоправная деятельность подозреваемых была пресечена сотрудниками управления ФСБ России по Запорожской области.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Запорожской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Мелитополя. <…> Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в зависимости от роли каждого их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший причинение значительного имущественного ущерба), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывного устройства, совершенное организованной группой лиц по предварительному сговору), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ и взрывчатых устройств, совершенные организованной группой).