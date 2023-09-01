В Москве приставы обнаружили в квартире должницу по алиментам в раздвижном диване

Она накопила задолженность в размере 162 тыс. рублей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Столичные судебные приставы, пришедшие в квартиру должницы по алиментам, обнаружили ее в раздвижном диване. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Москве, подводя итоги ежегодной акции "Собери ребенка в школу", в ходе которой они принимают меры по защите прав детей на получение алиментов.

"Жительница Дорогомиловского района накопила задолженность по алиментам в размере 162 тыс. рублей. Обязательные работы сроком на 80 часов (назначаемые судом бесплатные общественно полезные работы до 4 часов в день - прим. ТАСС) также не заставили женщину начать выплачивать алименты", - отметили в ФССП.

"Судебные приставы возбудили уголовное дело и вышли в адрес проживания женщины. В ходе осмотра квартиры подозреваемая, упорно не желавшая платить алименты, была обнаружена внутри раздвижного дивана", - рассказали в ГУ ФССП. Теперь она в течение восьми месяцев будет по приговору суда отбывать исправительные работы в виде удержания из заработка на постоянном месте работы до 20% в доход государства.

Ранее в ГУ ФССП по Москве сообщили, что порядка 9% среди должников по алиментам в столице - женщины.