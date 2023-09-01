В Москве мужчину госпитализировали после взрыва петарды в квартире

В настоящее время устанавливается, откуда взялась петарда и почему произошел ее взрыв

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Петарда взорвалась в квартире многоэтажного жилого дома на северо-западе Москвы, в результате пострадал мужчина. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"На улице Мещерякова в многоквартирном жилом доме в квартире произошла детонация петарды. В результате пострадал мужчина, он госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время устанавливается, откуда взялась петарда и почему произошел ее взрыв.

В прокуратуре Москвы подтвердили, что в квартире жилого дома по улице Мещерякова пострадал 19-летний юноша. "Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", - говорится в сообщении надзорного ведомства.