У берегов Пхукета без вести пропал россиянин после купания

Он мог утонуть в районе пляжа Най Янг, сообщили в турполиции острова

БАНГКОК, 1 сентября. /ТАСС/. Россиянин пропал без вести в районе пляжа Най Янг на севере курортного острова Пхукет. Об этом сообщила туристическая полиция одноименной курортной провинции.

"В туристическую полицию в 19:30 (15:30 мск - прим. ТАСС) поступило сообщение о том, что российский турист мог утонуть в районе пляжа Най Янг в провинции Пхукет. В 20:30 (16:30 мск - прим. ТАСС) поисково-спасательная операция была приостановлена в связи с погодными условиями, сопровождаемыми сильными волнами и дождем", - говорится в сообщении турполиции Пхукета, опубликованном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Случаи гибели туристов в море в Таиланде участились в сезон дождей, который длится с апреля по ноябрь. Отдыхающие часто игнорируют предупреждения властей и спасателей об опасности купания при поднятых красных флагах на пляжах в связи с волнением моря. Именно в сезон дождей в Таиланде особенно распространены обратные течения, которые не позволяют по прямой доплыть до берега, поэтому спасатели рекомендуют плыть вправо или влево параллельно ему, постепенно покидая опасную зону.

По данным консульского отдела посольства России в Таиланде, с начала года в Таиланде погибли порядка 60 граждан России. Утопление является одной из самых распространенных причин гибели людей.