1 сентября, 16:22
Военная операция на Украине

Число раненных в результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ возросло до 16

По данным оперативных служб, 10 человек получили ранения в центре Донецка, трое - в Кировском районе города, двое - в Петровском, один подросток ранен в Горловке

ДОНЕЦК, 1 сентября. /ТАСС/. Число мирных жителей, раненных в результате обстрелов Донецка и Горловки увеличилось до 16. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

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"За день под обстрелами со стороны ВСУ в Донецке и Горловке ранены 16 человек, в том числе подросток. 17-я по счету - шестилетняя погибшая девочка", - сказали ТАСС в оперативных службах региона.

По их данным, 10 человек получили ранения в центре Донецка, трое - в Кировском районе города, двое - в Петровском, один подросток ранен в Горловке. 

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