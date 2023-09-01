Число раненных в результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ возросло до 16

По данным оперативных служб, 10 человек получили ранения в центре Донецка, трое - в Кировском районе города, двое - в Петровском, один подросток ранен в Горловке

ДОНЕЦК, 1 сентября. /ТАСС/. Число мирных жителей, раненных в результате обстрелов Донецка и Горловки увеличилось до 16. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

"За день под обстрелами со стороны ВСУ в Донецке и Горловке ранены 16 человек, в том числе подросток. 17-я по счету - шестилетняя погибшая девочка", - сказали ТАСС в оперативных службах региона.

По их данным, 10 человек получили ранения в центре Донецка, трое - в Кировском районе города, двое - в Петровском, один подросток ранен в Горловке.