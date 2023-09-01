СК возбудил уголовное дело после детонации взрывного устройства на северо-западе Москвы

По данным следствия, 19-летний молодой человек в ходе неосторожного обращения с неустановленным взрывчатым устройством получил телесные повреждения

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Столичные следователи возбудили уголовное дело после срабатывания взрывного устройства на северо-западе Москвы, в результате чего погиб молодой человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 1 сентября 19-летний молодой человек, находясь в квартире жилого дома, расположенного на улице Мещерякова в Москве, в ходе неосторожного обращения с неустановленным взрывчатым устройством получил телесные повреждения. Впоследствии он скончался в больнице.

"Следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая", - заключили в ГСУ.

Ранее сообщалось, что в квартире многоэтажного дома сдетонировала петарда, в результате чего мужчина получил ранения и был госпитализирован.