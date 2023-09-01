Администратора Telegram-канала Moscow Calling отправили под домашний арест

Андрея Куршина обвиняют в распространении фейков о Вооруженных силах РФ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Черемушкинский суд Москвы в пятницу заключил под домашний арест администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина, обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, передает корреспондент ТАСС.

"Отказать в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Куршина, избрать ему меру пресечения в виде содержания под домашним арестом", - сказала собеседница агентства.

На заседании обвиняемый заявил, что понимает, что совершил преступление, но высказал несогласие с формулировкой предъявленного обвинения. "Ранее я сам являлся военнослужащим, до сих пор сохраняю связь со многими из них и не испытываю к ним ненависти, в чем меня обвиняет следствие", - заявил Куршин в суде.

Согласно позиции следствия, только содержание под стражей не позволит Куршину скрыться или воспрепятствовать сбору доказательств. "Считаю применение альтернативной, более мягкой меры пресечения необоснованной", - обратился к суду следователь. Постановление суда не вступило в силу и может быть обжаловано в течение трех дней.

Куршин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России). По данным следствия, в период с сентября по ноябрь 2022 года мужчина разместил в своем Telegram-канале публикации, которые, согласно психолого-лингвистическим исследованиям, содержат заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ на Украине. Задержанному грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

У Telegram-канала Moscow Calling более 86 тыс. подписчиков. В постах отражена новостная повестка, в том числе о ситуации в зоне СВО и атаках дронов в регионах России.