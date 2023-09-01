Под Волгоградом автомобиль врезался на мосту в отбойник

В результате ДТП погибли двое детей

ВОЛГОГРАД, 1 сентября. /ТАСС/. Легковой автомобиль въехал в отбойник на мосту через реку Волгу в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. В результате ДТП погибли двое детей, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"На мосту через реку Волгу в Среднеахтубинском районе водитель автомобиля Renault не справилась с управлением и совершила наезд на отбойник. В результате ДТП погибли двое детей 10 и 11 лет", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают экипажи ДПС и следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства происшествия, добавили в ведомстве.

Как сообщили ТАСС в комитете здравоохранения Волгоградской области, в результате ДТП также пострадала девочка, 2014 года рождения, и женщина, которые были доставлены в больницу. Уточняется, что предварительно их состояние оценивается как средняя степень тяжести, они проходят обследование в желтой зоне стационарного отделения медучреждения.