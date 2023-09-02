МО РФ сообщило о попытке Киева нанести удар безэкипажным катером по Крымскому мосту

В ведомстве отметили, что морской беспилотник уничтожили

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Киев попытался нанести удар по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Морской беспилотник уничтожен в Черном море, сообщили журналистам в Минобороны России.

"1 сентября около 23:15 мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Украинский морской беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря", - заявили в ведомстве.

В Минобороны России 1 сентября заявили об установлении Черноморским флотом постоянного контроля обстановки всеми видами разведки в акватории Черного моря. Там уточнили, что это позволило 29-30 августа силами морской авиации сорвать попытку высадки отряда сил специальных операций ВСУ на побережье Крыма для совершения террористических акций.