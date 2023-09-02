В Приморье в Хасанском округе из-за наводнения ввели режим ЧС

В поселок Барабаш доставили тепловые пушки и мотопомпы для откачки воды

ТАСС, 2 сентября. Режим ЧС регионального характера введен в Хасанском округе Приморского края из-за наводнения, сообщается на сайте краевого правительства.

"Из-за наводнения в Хасанском муниципальном округе Приморья введен режим ЧС регионального характера. Соответствующее постановление подписал губернатор края Олег Кожемяко. Как сообщили в Министерстве по делам ГОЧС Приморья, в данный момент в результате сильных дождей и тайфунов режим чрезвычайной ситуации регионального уровня действует в 22 муниципальных образованиях края", - говорится в сообщении.

Как добавили в правительстве, в поселок Барабаш Хасанского округа доставлены тепловые пушки и мотопомпы для откачки воды, планируется, что работы по просушке помещений начнутся 2 сентября. Отмечается, что административные комиссии провели оценку всех подворий и компенсацию ущерба жители получат в ближайшее время.

На территории 14 муниципальных образований Приморья остаются подтопленными 690 жилых домов, из которых 45 - многоквартирные. Всего в подтопленных домах проживают 3 853 взрослых и 958 детей. Дожди в Приморье продолжаются с начала августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.