2 сентября, 00:39

На металлургическом предприятии в Бразилии в результате взрыва погибли пять человек

Десятки пострадали

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибло и десятки пострадали в пятницу утром в результате взрыва котла на металлургическом предприятии в штате Сан-Паулу. Об этом сообщает в пятницу портал GE-1.

По его информации, инцидент произошел в городе Кабреува. В момент трагедии на месте происшествия находились 33 человека. Десять человек доставлены в местные медучреждения в тяжелом состоянии.

На месте работают спасательные службы. Предположительно, под завалами могут находиться пострадавшие. О причинах взрыва, звук которого, по свидетельствам очевидцев, был слышан в радиусе 5 км, не сообщается. 

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Бразилия
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