В Приморье от воды освободились свыше 350 домов и 750 придомовых территорий

Как сообщили в региональном МЧС, остаются подтопленными 148 жилых дома и 932 придомовые территории

ТАСС, 2 сентября. /ТАСС/. Жилые дома, придомовые территории и участки дорог остаются подтопленными в 11 муниципальных образованиях Приморского края в результате вызванного сильными дождями паводка, сообщили в региональном управлении МЧС России.

"Более 350 домов и 750 придомовых территорий за сутки освободились от воды в Приморье. В настоящее время на территории 11 муниципальных образований края в 24 населенных пунктах остаются подтопленными 148 жилых дома, 932 придомовых территорий, 14 участков дорог, нарушено транспортное сообщение с 18 населенными пунктами. Организована работа четырех лодочных переправ", - говорится в сообщении.

В 10 пунктах временного размещения (ПВР) находятся 203 человека, в том числе 40 детей. Из них 3 ПВР развернуты для приема эвакуированных из поселка Зарубино Хасанского округа в Артеме и Владивостоке. Люди обеспечены всем необходимым, добавили в управлении.

Помощь в круглосуточном режиме

Сотрудники МЧС РФ в круглосуточном режиме продолжают оказывать всю необходимую помощь населению Приморья. Спасатели откачивают воду из жилых домов, социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения, просушивают дома, эвакуируют и спасают людей, терпящих бедствие, организовывают лодочные переправы и доставляют помощь.

2 сентября борт Ми-8 МЧС России доставит в 4 отрезанных населенных пункта Ольгинского района продукты питания, при необходимости будут проведены эвакуационные мероприятия с последующей доставкой людей во Владивосток.

Силами пожарно-спасательных подразделений края с начала ухудшения обстановки эвакуированы 7 058 человек, спасены 525 человек. В течение суток просушено 35 домов, откачана вода из подвалов 52 жилых домов. На текущие сутки работа будет запланирована в соответствии с поступающими заявками. Всего к ликвидации последствий ЧС привлечены 755 человек, 196 единиц техники, 31 плавсредство.

Сильные дожди в Приморье продолжаются с начала августа. 25 августа в Приморском крае был введен режим ЧС федерального уровня. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.