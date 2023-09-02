В Уссурийске ребенок упал в открытый люк сетевого колодца и получил ожоги

Как сообщили в прокуратуре Приморского края, возбуждено уголовное дело

ТАСС, 2 сентября. /ТАСС/. Мальчик 2014 года рождения упал в открытый люк сетевого колодца с горячей водой в Уссурийске и был доставлен в больницу с ожогами. Возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Приморского края.

"Уссурийская городская прокуратура организовала проверку по факту падения несовершеннолетнего в люк сетевого колодца. 1 сентября мальчик 2014 года рождения упал в открытый люк сетевого колодца вблизи дома №6 по Новоникольскому проезду в городе Уссурийске, где проживает семья ребенка. Несовершеннолетний доставлен в городскую больницу с термическим ожогом <...>, в настоящее время ему оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по региону, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей). В ходе следствия будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц из числа сотрудников администрации Уссурийского городского округа, ответственных за организацию содержания и обслуживания тепловой камеры.