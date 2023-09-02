В заповеднике "Аскания-Нова" на Херсонщине потушили второй крупный пожар за две недели

Возгорание произошло из-за разряда молнии

ГЕНИЧЕСК, 2 сентября. /ТАСС/. Второй за две недели пожар возник в уникальном заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области, на его ликвидацию ушло около 10 часов. Об этом сообщается в Telegram-канале заповедника.

23 августа в заповеднике возникло возгорание из-за падения ракеты ВСУ.

"1 сентября в 13:07 на территории степного участка "Южный" биосферного заповедника "Аскания-Нова" из-за разряда молнии произошло внезапное возгорание сухой растительности. Сильный степной ветер способствовал моментальному распространению языков пламени на огромную заповедную территорию. <...> Спустя почти 10 часов пожар удалось потушить", - говорится в сообщении.

Тушением пожара занимались пожарные команды заповедника с привлечением расчетов ГУ МЧС по Херсонской области. "В 22:20 пожар был полностью ликвидирован и больше не распространяется", - уточнили в пресс-службе.

О точной площади пожара и ущербе пока не сообщается. "На месте пожара остается толстый слой пепла, скрывающий все следы животных небольшого размера. Гибнут мелкие млекопитающие, пресмыкающиеся, насекомые, повреждаются верхние слои почвы, исчезают в огне семена однолетних и многолетних растений", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что представители редких видов животных не погибли, пожар произошел вдали от их выпаса.

"Аскания-Нова" - биосферный заповедник в Херсонской области, один из крупнейших в Европе. Он занимает площадь более 33 тыс. га, из них 11 054 га - абсолютно заповедная степная зона. Асканийская степь относится к типчаково-ковыльному типу, это единственная территория такого типа в Европе. В густых травах обитают не менее 1 155 видов членистоногих, семь видов земноводных и пресмыкающихся, 18 видов млекопитающих. В разные времена года пролетает более 270 видов птиц, из которых 107 видов остаются на гнездование. Кроме того, в заповеднике произрастает 478 видов высших растений.