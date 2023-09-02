В Турции в результате ДТП погибли шесть человек

Еще 43 пострадали

АНКАРА, 2 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек погибли и еще 43 пострадали в результате столкновения грузовика с пассажирским автобусом на юго-западе Турции.

Как сообщает агентство Anadolu, авария произошла ранним утром в уезде Хонах провинции Денизли. Водитель самосвала с песком не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автобус, который от удара перевернулся.

В автобусе находились турецкие граждане, которые арендовали его для поездки на празднование свадьбы.

Все пострадавшие были оперативно доставлены в больницы. Начато следствие.