2 сентября, 05:45

Более 200 пострадавших от ливней жителей Южно-Сахалинска получили выплаты

Для получения денег необходимо предъявить паспорт с пропиской

ТАСС, 2 сентября. Более 200 жителей подтопленных домов в Южно-Сахалинске получили выплаты по 20 тыс. рублей. Об этом сообщил мэр города Сергей Надсадин в своем Telegram-канале.

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"212 горожан уже получили выплаты по линии ГО и ЧС. Прием заявлений от жителей подтопленных домов, и выдача денег производятся все выходные. У специалистов мэрии - полноценный рабочий день. Еще более 40 горожан получили выплаты по линии соцзащиты", - написал Надсадин.

Он добавил, что для заявления на помощь нужен паспорт с пропиской. Пункт приема заявок будет работать в субботу и воскресенье.

Выплаты пострадавшим от ливней жителям Южно-Сахалинска начались 1 сентября. Как уточнял глава города, была организована работа по выплатам семьям со стороны муниципалитета - 20 тыс. рублей на человека для поддержки и покупки предметов первой необходимости.

В ночь на 1 сентября на юге Сахалина прошел сильный дождь, затопило городской парк в Южно-Сахалинске, несколько школ, жилых домов и дорог, фиксировались отключения электроэнергии, из-за обильных осадков в городе ввели режим ЧС. Празднование Дня знаний в Южно-Сахалинске перенесли на 4 сентября. Также режим ЧС ввели в Невельском и Анивском районах, пострадавших от стихии. 

Теги:
РоссияСахалинская область
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