2 сентября, 05:48
Военная операция на Украине

ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области

По данным губернатора региона Александра Богомаза, частично поврежден один жилой дом

ТАСС, 2 сентября. Вооруженные силы Украины обстреляли село Курковичи в Стародубском районе Брянской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Украинские террористы обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела частично поврежден один жилой дом. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.

Ранее Богомаз сообщал, что утром 2 сентября ВСУ обстреляли поселок Климово, пострадавших и разрушений нет. 

Теги:
РоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская областьВоенная операция на Украине
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