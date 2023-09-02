ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области

По данным губернатора региона Александра Богомаза, частично поврежден один жилой дом

ТАСС, 2 сентября. Вооруженные силы Украины обстреляли село Курковичи в Стародубском районе Брянской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"Украинские террористы обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела частично поврежден один жилой дом. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.

Ранее Богомаз сообщал, что утром 2 сентября ВСУ обстреляли поселок Климово, пострадавших и разрушений нет.