ВСУ трижды обстреляли деревню Успеновку в Курской области

От взрывной волны пострадала женщина

ТАСС, 2 сентября. Вооруженные силы Украины трижды обстреляли деревню Успеновку в Кореневском районе Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

"Деревня Успеновка Кореневского района обстреляна со стороны Украины. Насчитали три прилета. От взрывной волны пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь", - написал он.

Также губернатор уточнил, что в одном из домовладений в деревне выбило стекла, власти помогут собственникам с ликвидацией повреждений.