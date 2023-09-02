2 сентября, 06:05,
обновлено 2 сентября, 06:08
Военная операция на Украине

ВСУ трижды обстреляли деревню Успеновку в Курской области

От взрывной волны пострадала женщина

ТАСС, 2 сентября. Вооруженные силы Украины трижды обстреляли деревню Успеновку в Кореневском районе Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Деревня Успеновка Кореневского района обстреляна со стороны Украины. Насчитали три прилета. От взрывной волны пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь", - написал он.

Также губернатор уточнил, что в одном из домовладений в деревне выбило стекла, власти помогут собственникам с ликвидацией повреждений. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
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