Площадь пожара в национальном парке в КЧР выросла до 5,1 га

К ликвидации возгорания привлекли почти 150 человек

ЧЕРКЕССК, 2 сентября. /ТАСС/. Площадь пожара на территории Тебердинского национального парка в Карачаево-Черкесской Республике выросла до 5,1 га. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по КЧР.

Ранее сообщалось, что пожар локализовали на площади 3,9 га. "2 сентября группировка сил и средств продолжает работу по защите населенного пункта и объектов инфраструктуры поселка Домбай Карачаевского городского округа в районе тушения лесного пожара. Происходит горение и тление лесной подстилки в горной местности на площади 5,1 га", - говорится в сообщении.

К тушению привлекли почти 150 человек и 35 единиц техники. По информации Центра гигиены и эпидемиологии Карачаево-Черкесской Республики, превышение предельно допустимой концентрации уровня веществ, опасных для здоровья, в воздухе не обнаружено.

Очаг пожара обнаружили на территории Домбайского участкового лесничества в Тебердинском национальном парке в минувшую среду. Как сообщили в администрации нацпарка, все туристские маршруты на его территории закрыты в связи с высокой пожароопасностью.

В прокуратуре Карачаево-Черкесии поставили на контроль ликвидацию лесного пожара, а также установление всех его обстоятельств и причин.