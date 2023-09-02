Под Волгоградом после ДТП с двумя погибшими детьми возбудили дело

Еще один ребенок и водитель получили в аварии травмы

ВОЛГОГРАД, 2 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после ДТП в Волгоградской области, где легковой автомобиль въехал в отбойник, в результате чего погибли двое детей, сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Волгоградской области.

"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - говорится в сообщении.

Как уточнили в прокуратуре Волгоградской области, на месте происшествия погибли девятилетняя дочь и трехлетний сын женщины. Водителя и 14-летнюю дочь госпитализировали.

По предварительным данным, 37-летняя водитель превысила скоростной режим, не справилась с управлением и врезалась в отбойник. В комитете здравоохранения Волгоградской области ТАСС уточнили, что состояние пострадавших оценивается как средняя степень тяжести.