В ЮАР ликвидировали банду налетчиков на инкассаторов

В перестрелке убиты 18 ее членов

ПРЕТОРИЯ, 2 сентября. /ТАСС/. Полиция ЮАР ликвидировала на севере страны в городе Луи Тришард крупную банду, занимавшуюся грабежами инкассаторов, убив в перестрелке 18 ее членов. Об этом сообщил комиссар национальной полиции генерал Фанни Масемола.

"В перестрелке, которая продолжалась 90 минут, уничтожены 18 человек: 16 мужчин и две женщины, - заявил он. - Ранен один полицейский".

Первое сообщение о ликвидации 18 бандитов появилось накануне, однако сейчас полиция дала более полный отчет о случившемся.

Масемола рассказал, что полиция следила за бандой в течение последних трех дней и приступила к ликвидации, когда преступники собрались в одном из домов в провинции Лимпопо для обсуждения плана очередного налета. Четверо подозреваемых арестованы. Конфискована также машина скорой помощи, которую бандиты использовали для перевозки похищенных денег.

На счету банды, по словам полиции, серия ограблений инкассаторов в трех провинции ЮАР. В свою очередь местная радиостанция SABC передает, что в банду входили в основном граждане соседней Зимбабве.