2 сентября, 09:00

У жителя Хакасии изъяли оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества

По данным республиканского главка МВД, арсенал достался ему от умершего родственника

ТАСС, 2 сентября. Житель села Черное Озеро Республики Хакасия незаконно хранил в диване огнестрельное оружие, боеприпасы к нему и взрывчатые вещества. Боевой арсенал изъяли сотрудники полиции, сообщается в пресс-службе республиканского главка МВД.

"Следствием установлено, что сельчанин незаконно приобрел и хранил нарезное огнестрельное оружие с оптическим прицелом, изготовленное самодельным способом с использованием заводских частей от винтовки Мосина и 12 охотничьих патронов к нему. Кроме того, он хранил различные виды пороха общей массой более 1,1 тыс. граммов", - говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ "Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов", ч. 1 ст. 222.1 УК РФ "Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ" в отношении 36-летнего мужчины завершено. Оружие ему досталось от умершего родственника - сельчанин нашел его в подполье и решил сохранить на память. Уголовное дело направили с суд. 

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РоссияХакасия
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