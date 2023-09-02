2 сентября, 09:05,
обновлено 2 сентября, 09:09
Военная операция на Украине

ВСУ обстреляли поселок в Брянской области

По данным главы региона Александра Богомаза, повреждения получили семь домов

ТАСС, 2 сентября. Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

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"ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших нет. В результате обстрела частичные разрушения получили семь жилых домовладений", - написал он.

Богомаз добавил, что в настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы. Ранее глава региона сообщал, что с утра субботы в Брянской области зафиксировали два обстрела со стороны ВСУ: по территории поселка Климово и по селу Курковичи, где поврежден один жилой дом. 

Теги:
РоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская областьВоенная операция на Украине
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