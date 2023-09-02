В Иркутске за ночь выпало почти 50% месячной нормы осадков

Коммунальные службы продолжают устранять последствия ливня

ТАСС, 2 сентября. Почти половина месячной нормы осадков выпала в Иркутске во время дождя и грозы в ночь на 2 сентября, сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В областном центре продолжают устранять последствия ливня. С 21:00 (16:00 мск) 1 сентября до 06:00 (01:00 мск) 2 сентября выпало почти 50% месячной нормы осадков: 25 мм при норме 53 мм", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проводится уборка дорог, тротуаров, подземных переходов и очистка дождеприемных колодцев. "Задействованы более 150 человек и 70 единиц техники. После ночного ливня с городских дорог вывезли 50 тонн мусора, эту работу продолжаем", - приводятся в сообщении слова директора МУП "Иркутскавтодор" Василия Ефремова.

Ранее в пресс-службе сообщали, что ночной ливень привел к отключениям энергоснабжения на нескольких улицах города и подтоплению дорог. Все муниципальные службы перевели на усиленный режим работы.