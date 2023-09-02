2 сентября, 10:19,
обновлено 2 сентября, 10:39
Военная операция на Украине

В Белгородской области БПЛА дважды атаковали село Долгое

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, повреждения получили дом и автомобиль

ТАСС, 2 сентября. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов дважды атаковали село Долгое в Белгородской области. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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"Под обстрел ВСУ попало село Долгое Валуйского городского округа. Противник дважды атаковал село взрывными устройствами, сброшенными с БПЛА. Пострадавших нет. Взрывной волной выбило стекло и посекло фасад частного домовладения и повредило один легковой автомобиль", - написал он.

По данным губернатора региона, также повреждения отмечены на одном инфраструктурном объекте связи, аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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