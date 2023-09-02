В Белгородской области БПЛА дважды атаковали село Долгое

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, повреждения получили дом и автомобиль

ТАСС, 2 сентября. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов дважды атаковали село Долгое в Белгородской области. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попало село Долгое Валуйского городского округа. Противник дважды атаковал село взрывными устройствами, сброшенными с БПЛА. Пострадавших нет. Взрывной волной выбило стекло и посекло фасад частного домовладения и повредило один легковой автомобиль", - написал он.

По данным губернатора региона, также повреждения отмечены на одном инфраструктурном объекте связи, аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте.